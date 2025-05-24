Мусаев взял первый трофей в карьере, став чемпионом России во главе «Краснодара»

Мурад Мусаев завоевал первый трофей в карьере.

«Краснодар» под руководством 41-летнего специалиста сегодня впервые в истории стал чемпионом России.

Мусаев тренирует «быков» с 2024 года и работал с командой с 2020-го по 2021-й (перед этим – входил в тренерский штаб). Также в его карьере были «Сабах» и сборная России U18.