Мусаев взял первый трофей в карьере, став чемпионом России во главе «Краснодара»
Мурад Мусаев завоевал первый трофей в карьере.
«Краснодар» под руководством 41-летнего специалиста сегодня впервые в истории стал чемпионом России.
Мусаев тренирует «быков» с 2024 года и работал с командой с 2020-го по 2021-й (перед этим – входил в тренерский штаб). Также в его карьере были «Сабах» и сборная России U18.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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