Кубок Германии. Финал. «Штутгарт» против «Арминии» из 3-й лиги. Онлайн-трансляция начнется в 21:00

«Штутгарт» сыграет с «Арминией» в финале Кубка Германии в Берлине.

«Ноттингем» против «Челси» в последнем туре АПЛ. Кто победит? 6428 голосов Ноттингем Форест Будет ничья Челси Поделитесь c миром своим ответом