Кубок Германии. Финал. «Штутгарт» против «Арминии» из 3-й лиги. Онлайн-трансляция начнется в 21:00
«Штутгарт» сыграет с «Арминией» в финале Кубка Германии в Берлине.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:00.
«Арминия» выиграла третий дивизион и в следующем сезоне выступит во второй Бундеслиге.
Финал
Кубок. Финал
24 мая 18:00, Олимпийский
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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