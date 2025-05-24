Чешский шахматист Навара рассказал о суицидальных мыслях из-за постов Крамника на тему читерства: «Я пребывал в глубокой депрессии и плакал»

Чешский шахматист Навара рассказал о суицидальных мыслях из-за постов Крамника.

Экс-чемпион мира Владимир Крамник в прошлом году выложил статистику онлайн-турниров Titled Tuesday («Титульный вторник»), согласно которой чех Давид Навара вошел в топ-3 по точности игры при дефиците времени менее десяти секунд на часах. Тот текст Крамника сопровождался фразой Cheating Tuesdays («Читерские вторники»).

Позже 40-летний Навара направил несколько писем в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ ) с просьбой дать оценку публикациям россиянина.

«Я был шокирован и зол, у меня сильно ухудшились сон и концентрация. Я быстро написал в ФИДЕ, отправив им жалобу на Крамника. Я считал и по-прежнему считаю, что его твит явно был ошибочным и поэтому хотел отреагировать быстро и решительно.

Подавая жалобу, я надеялся очистить свое имя и добиться справедливости – или хотя бы официальных извинений от Крамника и, может быть, даже трехмесячного бана для него. Учитывая его незначительную активность в рейтинговых турнирах ФИДЕ в этот период, такое наказание больше походило бы на символическое», – написал Навара в своем блоге на Chess.com.

Чешский гроссмейстер отметил, что Крамник не обвинял его напрямую, но публикации россиянина читает большая аудитория. По словам Навары, он получал оскорбительные комментарии в свой адрес, из-за чего был вынужден обратиться к психотерапевту.

13 июня Навара вновь отправил письмо представителям международной федерации.

«Никакой реакции от ФИДЕ не последовало. Уже на следующий день я пребывал в глубокой депрессии, плакал три часа. Я с детства не самый психически стабильный человек. В 15 лет у меня были серьезные проблемы, включая регулярные суицидальные мысли.

К счастью, они исчезли, но время от времени они возвращались при очень трудных ситуациях. Этот случай снова спровоцировал у меня мысли о самоубийстве и причинил много боли. Существовала реальная опасность, что я могу совершить суицид в середине июня 2024-го из-за описанных выше обстоятельств», – заявил чех.

На данный момент Навара занимает 68-е место в мировом рейтинге ФИДЕ (2657 пунктов в классике). Он двукратный чемпион Европы по блицу, 13-кратный чемпион Чехии.