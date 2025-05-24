  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Чешский шахматист Навара рассказал о суицидальных мыслях из-за постов Крамника на тему читерства: «Я пребывал в глубокой депрессии и плакал»
60

Чешский шахматист Навара рассказал о суицидальных мыслях из-за постов Крамника на тему читерства: «Я пребывал в глубокой депрессии и плакал»

Чешский шахматист Навара рассказал о суицидальных мыслях из-за постов Крамника.

Экс-чемпион мира Владимир Крамник в прошлом году выложил статистику онлайн-турниров Titled Tuesday («Титульный вторник»), согласно которой чех Давид Навара вошел в топ-3 по точности игры при дефиците времени менее десяти секунд на часах. Тот текст Крамника сопровождался фразой Cheating Tuesdays («Читерские вторники»).

Позже 40-летний Навара направил несколько писем в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) с просьбой дать оценку публикациям россиянина.

«Я был шокирован и зол, у меня сильно ухудшились сон и концентрация. Я быстро написал в ФИДЕ, отправив им жалобу на Крамника. Я считал и по-прежнему считаю, что его твит явно был ошибочным и поэтому хотел отреагировать быстро и решительно.

Подавая жалобу, я надеялся очистить свое имя и добиться справедливости – или хотя бы официальных извинений от Крамника и, может быть, даже трехмесячного бана для него. Учитывая его незначительную активность в рейтинговых турнирах ФИДЕ в этот период, такое наказание больше походило бы на символическое», – написал Навара в своем блоге на Chess.com.

Чешский гроссмейстер отметил, что Крамник не обвинял его напрямую, но публикации россиянина читает большая аудитория. По словам Навары, он получал оскорбительные комментарии в свой адрес, из-за чего был вынужден обратиться к психотерапевту.

13 июня Навара вновь отправил письмо представителям международной федерации.

«Никакой реакции от ФИДЕ не последовало. Уже на следующий день я пребывал в глубокой депрессии, плакал три часа. Я с детства не самый психически стабильный человек. В 15 лет у меня были серьезные проблемы, включая регулярные суицидальные мысли.

К счастью, они исчезли, но время от времени они возвращались при очень трудных ситуациях. Этот случай снова спровоцировал у меня мысли о самоубийстве и причинил много боли. Существовала реальная опасность, что я могу совершить суицид в середине июня 2024-го из-за описанных выше обстоятельств», – заявил чех.

На данный момент Навара занимает 68-е место в мировом рейтинге ФИДЕ (2657 пунктов в классике). Он двукратный чемпион Европы по блицу, 13-кратный чемпион Чехии.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Chess.com
logoВладимир Крамник
Давид Навара
logoФИДЕ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
Владимир Крамник подал жалобу в органы ЕС на платформу Chess.com
3120 мая, 06:31
Grenke Freestyle Chess. Карлсен победил, Есипенко – 3-й, Каруана – 8-й, Грищук – 21-й, Непомнящий – 26-й
121 апреля, 20:12
Крамник о дисквалификации Шевченко: «У меня четкое ощущение, что есть явная попытка любой ценой выгородить этого шахматиста и дать минимально возможное наказание»
1428 марта, 07:45
Главные новости
Песков – Карпову: «Ваш вклад в развитие шахматной школы нашей страны трудно переоценить»
1вчера, 17:23
Champions Chess Tour. Карлсен обыграл Вашье-Лаграва в гранд-финале
5вчера, 16:37
Ян Непомнящий победил на «Кубке Карпова», Ханс Ниманн – 9-й
2вчера, 14:58
Матч-реванш Дубова и Ниманна состоится 27-28 мая в Москве
вчера, 12:57
Champions Chess Tour. 1/2 финала. Накамура обыграл Непомнящего, Карлсен одолел Абдусатторова
221 мая, 20:05
Champions Chess Tour. 1/4 финала. Непомнящий обыграл Федосеева, Карлсен победил Вашье-Лаграва, другие результаты
520 мая, 19:28
Владимир Крамник подал жалобу в органы ЕС на платформу Chess.com
3120 мая, 06:31
Владислав Артемьев: «Планирую сыграть на главных соревнованиях сезона и побороться за попадание на турнир претендентов»
118 мая, 10:42
Grand Chess Tour. Бухарест. 9-й тур. Гукеш сыграл вничью с Каруаной, Прагнанандха победил на этапе
16 мая, 20:25
14-летний гроссмейстер Землянский: «На мой взгляд, азиатские шахматисты более цепкие и творческие, чем европейские»
116 мая, 14:30
Ко всем новостям
Последние новости
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Дзагнидзе сыграла вничью с Анной Музычук, Чжу Цзиньэр победила Марию Музычук и другие результаты
11 мая, 19:50
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Тань Чжунъи сыграла вничью с Анной Музычук, Чжу Цзиньэр победила Вайшали и другие результаты
10 мая, 19:55
В средневековой башне в Ингушетии провели шахматный турнир. Его планируют сделать ежегодным
20 апреля, 19:10
Гран-при ФИДЕ (жен). 5-й этап. Шувалова обыграла Кашлинскую, Чжу Цзиньэр победила Дронавалли, другие результаты
15 апреля, 08:23
Гран-при ФИДЕ (жен). 4-й этап. Горячкина сыграла вничью с Дзагнидзе, Дронавалли разошлась миром с Дешмукх и другие результаты
15 марта, 22:23