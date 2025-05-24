США впервые за 91 год вышли в финал ЧМ по хоккею. Последнее чемпионство было 65 лет назад
Сборная США впервые за 91 год вышла в финал ЧМ по хоккею.
Команда обыграла Швецию (6:2) в матче 1/2 финала ЧМ-2025.
Сборная США вышла в финал турнира впервые с 1934 года, когда уступила Канаде.
На постоянной основе система розыгрыша ЧМ с плей-офф была введена в 1992 году. За этот период американцам ни разу не удавалось выйти в финал – до текущего года.
До этого в большинстве случаев сборные разыгрывали медали по круговой системе – за исключением нескольких турниров в 1930-е годы.
Добавим, что американцы не выигрывали золото чемпионата мира с 1960 года (турнир был совмещен с Олимпиадой в Скво-Вэлли, финального матча не было). Выиграть отдельный чемпионат мира американцам удалось один раз – в 1933 году.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Федерации хоккея США
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