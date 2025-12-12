Крыховяк об 1:6 «ПСЖ» с «Барсой» в 2017-м: «Были ошибки судьи, но с таким качеством игры это не единственная причина поражения»

Крыховяк об 1:6 «ПСЖ» с «Барсой»: были ошибки судьи, но это не единственная причина поражения .

Экс-хавбек «ПСЖ» Гжегож Крыховяк вспомнил поражение парижан от «Барселоны» (1:6) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне-2016/17 (первая игра – 4:0).

- Наибольшей критике, пожалуй, вы подверглись после знаменитого камбэка «Барселоны» против «ПСЖ» (6:1). В той игре вы вышли на поле на последних минутах. Понимали ли вы критику в свой адрес?

– Я не могу на это повлиять. Когда выходишь на четыре минуты, сложно изменить ход игры… Вдобавок во время того отрезка мы пропустили последний гол. Поэтому, думаю, люди смотрят только на результат и видят, что мы пропустили прямо в тот момент, когда я вышел на поле. Но, знаете, эта критика для меня нормальна – ты часть команды, и это тоже твоя ответственность.

- В том матче было несколько спорных судейских решений.

– Да, были ошибки арбитра [Айтекина]. Но с таким качеством игры судья был не единственной причиной нашего поражения, – сказал Крыховяк.