Кочетков пропустил 6 шайб в 3-м матче серии с «Флоридой» – личный антирекорд в плей-офф НХЛ. В 3-м периоде он отразил 8 из 13 бросков (61,5%)

Петр Кочетков пропустил 6 шайб в 3-м матче серии с «Флоридой» .

Вратарь «Каролины» вышел в старте на третий матч финала Восточной конференции против «Пантерс» (2:6, 0-3).

В двух первых играх серии основным вратарем «Харрикейнс» был Фредерик Андерсен, сегодня оставшийся в запасе.

25-летний россиянин отразил 22 из 28 бросков по своим воротам (78,6%), в том числе в третьем периоде – 8 из 13 (61,5%).

6 пропущенных шайб за матч – личный антирекорд Кочеткова в плей-офф НХЛ . Ранее он пропускал максимум 4 гола (трижды).

В текущем плей-офф Петр провел 4 игры (2 в старте, 2 выхода на замену) – 1 победа и 1 поражение при 85,5% сэйвов и коэффициенте надежности 3,60.

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