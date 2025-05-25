«Сельта» сыграет в Лиге Европы, «Райо Вальекано» – в Лиге конференций
Определились все представители Испании в еврокубках.
Перед заключительным туром под вопросом были 7-е и 8-е места в Ла Лиге, дающие путевки в Лигу Европы и Лигу конференций соответственно. Их заняли «Сельта» и «Райо Вальекано».
Ранее в ЛЕ также вышел «Бетис», а в Лигу чемпионов попали «Вильярреал», «Атлетик», «Атлетико», «Реал» и «Барселона».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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