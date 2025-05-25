«Сельта» сыграет в Лиге Европы, «Райо Вальекано» – в Лиге конференций

Определились все представители Испании в еврокубках.

Перед заключительным туром под вопросом были 7-е и 8-е места в Ла Лиге , дающие путевки в Лигу Европы и Лигу конференций соответственно. Их заняли «Сельта » и «Райо Вальекано ».

Ранее в ЛЕ также вышел «Бетис», а в Лигу чемпионов попали «Вильярреал», «Атлетик», «Атлетико », «Реал» и «Барселона».