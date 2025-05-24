На сайте «Зенита» поздравили «Краснодар» с чемпионством: «Произошло знаковое и поворотное событие в нашем футболе! Будем жить теперь по-новому! «Зенит» – чемпион!»
На сайте «Зенита» появилось сообщение с поздравлением «Краснодара».
«Краснодар» впервые стал чемпионом России. Команда Мурада Мусаева опередила «Зенит» на один балл. Петербуржцы ранее 6 лет подряд брали чемпионство.
«Поздравляем ФК «Краснодар» с чемпионством!
Сегодня произошло очень знаковое и поворотное событие в нашем футболе! Мы будем жить теперь по-новому!!!
«Зенит» – Чемпион!» – говорится в сообщении клуба.
Отметим, что сообщение по стилю не похоже на другие посты «Зенита»: в нем есть ошибки, пропущены кавычки.
Скриншот: fc-zenit.ru
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Зенита»
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