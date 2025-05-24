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Гран-при Монако-2025. Квалификация. Норрис выиграл поул, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й

Норрис выиграл квалификацию к восьмой гонке «Формулы-1» сезона-2025.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис завоевал поул к Гран-при Монако, в упорной борьбе опередив Шарля Леклера из «Феррари» и своего напарника по команде Оскара Пиастри.

Следить за событиями сессии можно было на странице нашего онлайна:

Норрис вырвал поул Монако у Леклера. Ферстаппен – едва в топ-5, у «Мерседеса» – авария и поломка

Гран-при Монако

Монте-Карло

24 мая 2025 года

Квалификация

Топ-10

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.09,954

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,109

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,175

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,428

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,715

6. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,969

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,970

8. Эстебан Окон («Хаас») +0,988

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,175

10. Алекс Албон («Уильямс») +1,259

Выбыли после второго сегмента:

11. Карлос Сайнс («Уильямс»)

12. Юки Цунода («Ред Булл»)

13. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

14. Джордж Расселл («Мерседес»)

15. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Габриэл Бортолето («Заубер»)

17. Оливер Бермэн («Хаас»)

18. Пьер Гасли («Альпин»)

19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

20. Франко Колапинто («Альпин»)

Итоги трех сегментов:

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoНико Хюлькенберг
logoФормула-1
logoФернандо Алонсо
logoМерседес
logoКарлос Сайнс
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logoОскар Пиастри
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logoПьер Гасли
logoГабриэл Бортолето
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logoМакларен
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