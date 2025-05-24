Гран-при Монако-2025. Квалификация. Норрис выиграл поул, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й
Пилот «Макларена» Ландо Норрис завоевал поул к Гран-при Монако, в упорной борьбе опередив Шарля Леклера из «Феррари» и своего напарника по команде Оскара Пиастри.
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Норрис вырвал поул Монако у Леклера. Ферстаппен – едва в топ-5, у «Мерседеса» – авария и поломка
Монте-Карло
24 мая 2025 года
Квалификация
Топ-10
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.09,954
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,109
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,175
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,428
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,715
6. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,969
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,970
8. Эстебан Окон («Хаас») +0,988
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,175
10. Алекс Албон («Уильямс») +1,259
Выбыли после второго сегмента:
11. Карлос Сайнс («Уильямс»)
12. Юки Цунода («Ред Булл»)
13. Нико Хюлькенберг («Заубер»)
14. Джордж Расселл («Мерседес»)
15. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Габриэл Бортолето («Заубер»)
17. Оливер Бермэн («Хаас»)
18. Пьер Гасли («Альпин»)
19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
20. Франко Колапинто («Альпин»)
Итоги трех сегментов: