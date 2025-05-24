«Леганес» вылетел из Ла Лиги через год после подъема

«Леганес» возвращается во второй дивизион.

Команда Борхи Хименеса разгромила «Вальядолид » (3:0) в заключительном туре Ла Лиги , но не смогла спастись, поскольку в параллельном матче «Эспаньол » обыграл «Лас-Пальмас » (2:0).

«Леганес» поднялся в Примеру в прошлом году после четырех сезонов в Сегунде и финишировал на 18-й строчке с 40 очками.