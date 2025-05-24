«Леганес» вылетел из Ла Лиги через год после подъема
«Леганес» возвращается во второй дивизион.
Команда Борхи Хименеса разгромила «Вальядолид» (3:0) в заключительном туре Ла Лиги, но не смогла спастись, поскольку в параллельном матче «Эспаньол» обыграл «Лас-Пальмас» (2:0).
«Леганес» поднялся в Примеру в прошлом году после четырех сезонов в Сегунде и финишировал на 18-й строчке с 40 очками.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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