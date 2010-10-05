«Флорида» забросила 5 шайб за 9:08 в 3-м периоде 3-го матча серии с «Каролиной». Это рекорд клуба в плей-офф
«Флорида» забросила 5 шайб за 9:08 в 3-м периоде 3-го матча серии с «Каролиной».
«Пантерс» обыграли «Харрикейнс» в третьем матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (6:2, 3-0).
В третьем периоде команда Пола Мориса забросила 5 шайб подряд, уложившись в 9 минут 8 секунд игрового времени.
Отличились Йеспер Боквист (41:29), Нико Миккола (46:26), Александр Барков (46:55 и 49:31) и Брэд Маршанд (50:37).
Это новый рекорд клуба в плей-офф НХЛ. Ранее лучшим результатом были 5 шайб за 21:12 в матче плей-офф-2022 против «Вашингтона» (5:1).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
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