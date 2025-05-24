Барков-старший о победе в Кубке Харламова: «С Жамновым не советовались, а зачем? Слышал, у петербуржцев тренер дает приказы сверху: «Поставь этого, того». В «Спартаке» такого нет»
Александр Барков заявил, что не советовался с Алексеем Жамновым.
МХК «Спартак» обыграл «СКА-1946» в финальной серии Кубка Харламова (4-3) и завоевал трофей во второй раз.
Ранее главный тренер петербургской команды Герман Титов заявил, что Роман Ротенберг, возглавляющий СКА, помогает команде в плей-офф МХЛ: «Он присоединился к «СКА-1946», обсуждаем детали, с трибун и скамейки разное видение. Есть подсказки сверху – в перерывах».
«Со штабом Алексея Жамнова мы не советовались. А зачем? Это вот у петербуржцев, я слышал, тренер дает приказы сверху, говорит: «Поставь этого, поставь того». Это их проблемы, у нас такого нет», – сказал главный тренер МХК «Спартак».
«СКА-1946» проиграл «Спартаку» в финале МХЛ – после камбэка с 0-3. Ротенберг тоже причастен
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
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