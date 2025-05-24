«Черноморец» и «Урал» вышли в стыковые матчи с клубами РПЛ. «Сочи» стал 5-м в Первой лиге
«Черноморец» и «Урал» вышли в стыковые матчи с клубами РПЛ.
В Первой лиге завершился сезон-2024/25.
Чемпионом стала «Балтика» (69 очков), «Торпедо» (65 очков) тоже вышло напрямую в РПЛ со второй позиции.
В стыковые матчи с командами Мир РПЛ пробились «Черноморец» (64 очка), расположившийся на третьей строчке и «Урал» (59 очков), ставший четвертым.
«Сочи» занял пятую позицию, набрав 57 очков.
Ранее сообщалось, что клуб из Новороссийска не прошел лицензирование. В стыковых матчах клубы Первой лиги сыграют с 13-й и 14-й командами РПЛ за право выступать в Премьер-лиге.
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости