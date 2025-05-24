«Черноморец» и «Урал» вышли в стыковые матчи с клубами РПЛ. «Сочи» стал 5-м в Первой лиге

«Черноморец» и «Урал» вышли в стыковые матчи с клубами РПЛ.

В Первой лиге завершился сезон-2024/25.

Чемпионом стала «Балтика » (69 очков), «Торпедо » (65 очков) тоже вышло напрямую в РПЛ со второй позиции.

В стыковые матчи с командами Мир РПЛ пробились «Черноморец » (64 очка), расположившийся на третьей строчке и «Урал » (59 очков), ставший четвертым.

«Сочи » занял пятую позицию, набрав 57 очков.

Ранее сообщалось , что клуб из Новороссийска не прошел лицензирование. В стыковых матчах клубы Первой лиги сыграют с 13-й и 14-й командами РПЛ за право выступать в Премьер-лиге.