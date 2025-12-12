«Странно, что «Зенит» теряет очки в РПЛ – должны выносить всех, имея такой набор исполнителей. Натужные победы, нет красивой игры». Канищев о команде Семака

Александр Канищев: победы у «Зенита» – натужные, нет красивой игры.

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мнением об игре команды в этом сезоне Мир РПЛ .

На данный момент команда тренера Сергея Семака занимает второе место в таблице чемпионата, имея в активе 39 очков в 18 играх.

– Удалось ли «Зениту» найти себя осенью? В начале сезона команду много критиковали, говорили, что она на поле «катает вату».

– Не могу сказать, что «Зенит» сильно изменился. Если в начале чемпионата он «катал вату» медленно, то осенью делали это быстрее. И удача была на их стороне.

– Откуда же тогда серия серия без поражений в 14 туров?

– Странно, что «Зенит» вообще теряет очки в нашей лиге. Он должен выносить всех, имея такой набор исполнителей. Две трети соперников точно.

Но футбол такая штука, что когда противник навязывает борьбу, ее надо выдерживать. Иначе не покажешь свой класс. Вот «Зенит» и не показывает.

– Лучше всего у «Зенита» получились матчи против «Краснодара», «Локомотива», московского «Динамо». О чем это говорит?

– О том, что когда им надо, они могут собраться. Играют с хорошей самоотдачей.

Но я не могу сказать, что они сильно превзошли эти команды. У «Динамо» выиграли еле-еле. Вообще победы у «Зенита» – натужные, нет качественной, красивой игры, – сказал Александр Канищев.