  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Странно, что «Зенит» теряет очки в РПЛ – должны выносить всех, имея такой набор исполнителей. Натужные победы, нет красивой игры». Канищев о команде Семака
8

«Странно, что «Зенит» теряет очки в РПЛ – должны выносить всех, имея такой набор исполнителей. Натужные победы, нет красивой игры». Канищев о команде Семака

Александр Канищев: победы у «Зенита» – натужные, нет красивой игры.

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мнением об игре команды в этом сезоне Мир РПЛ.

На данный момент команда тренера Сергея Семака занимает второе место в таблице чемпионата, имея в активе 39 очков в 18 играх.

– Удалось ли «Зениту» найти себя осенью? В начале сезона команду много критиковали, говорили, что она на поле «катает вату».

– Не могу сказать, что «Зенит» сильно изменился. Если в начале чемпионата он «катал вату» медленно, то осенью делали это быстрее. И удача была на их стороне.

– Откуда же тогда серия серия без поражений в 14 туров?

– Странно, что «Зенит» вообще теряет очки в нашей лиге. Он должен выносить всех, имея такой набор исполнителей. Две трети соперников точно.

Но футбол такая штука, что когда противник навязывает борьбу, ее надо выдерживать. Иначе не покажешь свой класс. Вот «Зенит» и не показывает.

– Лучше всего у «Зенита» получились матчи против «Краснодара», «Локомотива», московского «Динамо». О чем это говорит?

– О том, что когда им надо, они могут собраться. Играют с хорошей самоотдачей.

Но я не могу сказать, что они сильно превзошли эти команды. У «Динамо» выиграли еле-еле. Вообще победы у «Зенита» – натужные, нет качественной, красивой игры, – сказал Александр Канищев.

Что делать с Хаби Алонсо?26008 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
Александр Канищев
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Леванте», «Реал» против «Алавеса»
1 минуту назад
Тест для тех, кто смотрел АПЛ еще до прихода Пепа. Справится не каждый
4 минуты назадТесты и игры
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Сассуоло», «Наполи» в гостях у «Удинезе», «Интер» против «Дженоа», «Ювентус» сыграет с «Болоньей»
57 минут назад
Первый тренер Сафонова: «Матвей должен играть по спортивному принципу. Видимо, у Шевалье в контракте с «ПСЖ» пункт, чтобы он всегда выходил в старте»
сегодня, 04:30
Победы «Барсы» и «Арсенала», «Россия 25» выиграла на старте КПК, Сафонов снова сыграл за «ПСЖ» и другие новости
сегодня, 04:10
Мечтали про браслет Whoop? Мы разыгрываем три таких в новом квизе про ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова. Когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который мог все». Слуцкий о хавбеках
сегодня, 03:32
Итурральде об отмене гола «Осасуны» «Барсе»: «Катена споткнулся и налетел на Жоана Гарсию перед ударом Эррандо»
сегодня, 03:16
Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Арсенал» сам усложнил себе задачу – это главный урок. Побеждать нужно увереннее. Мы провели 2-3 минуты абсолютно пассивно»
вчера, 22:42
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
12 декабря, 20:50Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Нидерландов. «Аякс» против «Фейеноорда»
11 минут назад
Футболистка Келли об оценке внешности: «Неуверенным в себе молодым девушкам это неприятно. Но это знак того, что мы становимся более успешными, чем кому-то хотелось бы»
22 минуты назад
«Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
47 минут назад
Кечинов о Черчесове и «Динамо»: «Он бы не отказался. С этим тренером любая топ-команда будет бороться за самые высокие места»
сегодня, 04:57
«Удинезе» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:42
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:14
Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде: «Хочу поиграть еще год». 41-летний игрок близок к продлению контракта с «Сармьенто» из Аргентины
сегодня, 04:00
«Милан» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
сегодня, 03:44
Кечинов назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Проводит колоссальную работу. С игроками высокого класса работать сложнее, к каждому нужно найти подход»
сегодня, 02:48
Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»
сегодня, 02:34