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Смолов впервые стал чемпионом России – с «Краснодаром». С «Локо» он дважды брал Кубок и один раз Суперкубок

Федор Смолов впервые стал чемпионом России.

35-летний нападающий выиграл Мир РПЛ в составе «Краснодара».

Смолов – воспитанник «Динамо». Кроме бело-голубых, он выступал за «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Локомотив» и «Сельту».

Смолов пять раз был бронзовым призером Премьер-лиги (трижды – с «Динамо», по разу с «Анжи» и «Локо») и один раз брал серебро в составе железнодорожников.

Нынешний трофей – четвертый в карьере Федора. Он также завоевал с «Локомотивом» два Кубка России (2018/19, 2020/21) и Суперкубок России-2019.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoФедор Смолов
logoДинамо Москва
logoЛокомотив
logoУрал
logoСельта
logoФейеноорд
logoАнжи
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