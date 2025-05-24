Смолов впервые стал чемпионом России – с «Краснодаром». С «Локо» он дважды брал Кубок и один раз Суперкубок

Федор Смолов впервые стал чемпионом России.

35-летний нападающий выиграл Мир РПЛ в составе «Краснодара ».

Смолов – воспитанник «Динамо ». Кроме бело-голубых, он выступал за «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Локомотив» и «Сельту».

Смолов пять раз был бронзовым призером Премьер-лиги (трижды – с «Динамо», по разу с «Анжи» и «Локо») и один раз брал серебро в составе железнодорожников.

Нынешний трофей – четвертый в карьере Федора. Он также завоевал с «Локомотивом » два Кубка России (2018/19, 2020/21) и Суперкубок России-2019.