Смолов впервые стал чемпионом России – с «Краснодаром». С «Локо» он дважды брал Кубок и один раз Суперкубок
Федор Смолов впервые стал чемпионом России.
35-летний нападающий выиграл Мир РПЛ в составе «Краснодара».
Смолов – воспитанник «Динамо». Кроме бело-голубых, он выступал за «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Локомотив» и «Сельту».
Смолов пять раз был бронзовым призером Премьер-лиги (трижды – с «Динамо», по разу с «Анжи» и «Локо») и один раз брал серебро в составе железнодорожников.
Нынешний трофей – четвертый в карьере Федора. Он также завоевал с «Локомотивом» два Кубка России (2018/19, 2020/21) и Суперкубок России-2019.
«Краснодар» – чемпион. Вы рады?41593 голоса
Да 🤩
Нет 😢
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости