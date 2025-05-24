«МЮ» может рассмотреть предложения по Гарначо на сумму 60-70 млн фунтов (Daily Mail)
«Манчестер Юнайтед» хочет получить более 60 млн фунтов за Алехандро Гарначо.
Ранее стало известно, что главный тренер манкунианцев Рубен Аморим сказал вингеру искать новую команду.
По информации Daily Mail, этим летом клуб может рассмотреть предложения о трансфере на сумму от 60 до 70 миллионов фунтов. Отмечается, что в январе «Юнайтед» отклонил предложение от «Наполи».
В текущем сезоне АПЛ Гарначо провел 36 матчей, отличившись 6 голами и 2 ассистами. Статистику 20-летнего аргентинца можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
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