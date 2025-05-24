«МЮ» может рассмотреть предложения по Гарначо на сумму 60-70 млн фунтов (Daily Mail)

«Манчестер Юнайтед» хочет получить более 60 млн фунтов за Алехандро Гарначо.

Ранее стало известно , что главный тренер манкунианцев Рубен Аморим сказал вингеру искать новую команду.

По информации Daily Mail, этим летом клуб может рассмотреть предложения о трансфере на сумму от 60 до 70 миллионов фунтов. Отмечается, что в январе «Юнайтед » отклонил предложение от «Наполи».

В текущем сезоне АПЛ Гарначо провел 36 матчей, отличившись 6 голами и 2 ассистами. Статистику 20-летнего аргентинца можно найти здесь .