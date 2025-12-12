Жерсон об адаптации к холоду: «Стереотип из России — огромный пуховик и теплая шапка, но примеры других бразильцев меня успокаивали»

Жерсон об адаптации к холоду в России: примеры других бразильцев меня успокаивали.

Хавбек «Зенита » Жерсон рассказал об адаптации к холодной погоде в России.

«Еще до переезда у меня имелось представление о холоде. Я обожаю смотреть фильмы и сериалы с погонями, полицией, мафией, где много экшена. И почти в каждой такой картине есть кто-то очень стереотипный из России — обычно в огромном пуховике и теплой шапке. Уже поэтому понятно, какие низкие здесь бывают температуры.

Ребята делились своими ощущениями, но всегда думал так: если один бразилец смог справиться с холодом, значит, смогу и я. Если бы это было невозможно, бразильцы просто не приезжали бы сюда. Примеры моих соотечественников меня успокаивали», — сказал Жерсон.