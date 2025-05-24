МОК запросил у ИИХФ состав групп и расписание хоккейного турнира Олимпиады-2026 без участия России

МОК запросил у ИИХФ состав групп хоккейного турнира Олимпиады без сборной России.

Ранее появилась информация , что сборная России была не допущена для участия в хоккейном турнире на Олимпиаде-2026 в Италии.

В ИИХФ и ФХР заявили, что решение еще не принято.

«Решение принимает МОК , а не ИИХФ. МОК запросил у ИИХФ расписание и состав групп без участия России на Олимпиаде в Милане», – заявил президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф .

Сборные России и Беларуси были отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ИИХФ весной 2022 года.

В случае допуска на Олимпиаду-2026 сборная России сыграет в группе С со сборными США, Словакии и Латвии. При противоположном решении место россиян займет команда Франции.