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МОК запросил у ИИХФ состав групп и расписание хоккейного турнира Олимпиады-2026 без участия России

МОК запросил у ИИХФ состав групп хоккейного турнира Олимпиады без сборной России.

Ранее появилась информация, что сборная России была не допущена для участия в хоккейном турнире на Олимпиаде-2026 в Италии.

В ИИХФ и ФХР заявили, что решение еще не принято. 

«Решение принимает МОК, а не ИИХФ. МОК запросил у ИИХФ расписание и состав групп без участия России на Олимпиаде в Милане», – заявил президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.

Сборные России и Беларуси были отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ИИХФ весной 2022 года. 

В случае допуска на Олимпиаду-2026 сборная России сыграет в группе С со сборными США, Словакии и Латвии. При противоположном решении место россиян займет команда Франции.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
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Р-Спорт
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