«Спартак» разгромил «Ростов», Россия может сыграть с Сирией, победа «Зенита», поражение СКА, страшная травма Карвахаля, Илич уволен из «Пари НН», Косторная – тренер у Плющенко и другие новости

1. «Спартак» разгромил «Ростов» в 11-м туре Мир РПЛ – 3:0. Шамар Николсон оформил дубль , еще один гол забит из-за ошибки Одоевского. Не обошлось без скандирования «Зенит» – позор российского футбола».

«Зенит» обыграл «Оренбург» благодаря голу Мантуана с пенальти – 1:0. 11-метровый был назначен за толчок в спину Ерохина от Малых.

«Рубин» выиграл впервые за 7 матчей – у «Ахмата» (2:0). Грозненцы – единственный клуб без побед в РПЛ, команда Ташуева идет последней в лиге.

2. «Пари НН» уволил Сашу Илича после ничьей с «Акроном» (2:2). У команды 1 победа за 11 последних матчей. Главный кандидат на пост тренера нижегородцев – Виктор Гончаренко . «Крылья Советов» планируют объявить о назначении Сергея Игнашевича главным тренером в понедельник.

3. Сборная России может сыграть с Сирией 19 ноября, обсуждается место. Также с командой Валерия Карпина не против встретиться Танзания, идет общение с Пакистаном . Кроме того, стал известен окончательный состав команды на октябрьский сбор, в него вошли Батраков, Головин, Тюкавин, Пиняев, Мусаев. Правда, тренеры сборной не очень понимают , чем заняться на сборах.

4. В Фонбет Чемпионате КХЛ СКА проиграл «Северстали» (5 поражений в 12 матчах сезона), ЦСКА уступил «Трактору» 0:4, «Металлург» обыграл «Спартак» в 500-м матче Разина в лиге. Все результаты – здесь .

5. «Реал» обыграл «Вильярреал» благодаря голам Винисиуса и Вальверде – 2:0. «Мадрид» продлил серию без поражений в Ла Лиге до 41 матча. Победа омрачилась страшной травмой Карвахаля и проблемами Винисиуса с плечом. Остальные итоги дня в Испании – тут .

6. «Ливерпуль» выиграл у «Кристал Пэлас» в 7-м туре АПЛ – 1:0. Алиссона заменили из-за травмы . Слот стал первым тренером «красных», выигравшим 9 из 10 первых матчей во главе клуба. «Манчестер Сити» и «Арсенал» продлили серии без поражений: «горожане» победили «Фулхэм» (3:2), «канониры» – «Саутгемптон» (3:1 ). Другие результаты можно найти тут .

7. «Нью-Джерси» обыграл «Баффало» (3:1) и во втором матче сезона НХЛ в Праге.

8. «Интер» победил «Торино» благодаря хет-трику Тюрама – 3:2. В другой игре Серии А «Аталанта» разгромила «Дженоа» – 5:1.

9. Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница стали тренерами в школе Евгения Плющенко.

10. В Бундеслиге «Байер» упустил победу над «Хольштайном»(2:2), ведя 2:0, «Боруссия» уступила «Униону» (1:2), «Майнц» разгромил «Санкт-Паули» (3:0).

11. МЛС. «Интер Майами» Месси обыграл «Торонто» благодаря голу Кампаны на 93-й, 1+1 Миранчука помогли «Атланте» победить «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:1).

12. UFC 307. Жозе Альдо проиграл Марио Баутисте раздельным решением судей и другие результаты .

13. Единая лига ВТБ. «Пари Нижний Новгород» выиграл у ЦСКА дома. Обри Доукинс забросил победный трехочковый за 1,7 секунды до конца.

14. «Аль-Наср» Роналду разгромил «Аль-Орубу» в чемпионате Саудовской Аравии – 3:0. Криштиану забил 905-й гол в карьере – с пенальти . В другом матче «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Ахли» Фирмино (2:1).

15. НБА. Предсезонные матчи. Трехочковый бросок Линди Уотерса под сирену обеспечил победу «Голден Стэйт» над «Клипперс».

16. НФЛ. «Атланта» обыграла «Тампу» в овертайме в первом матче 5-й недели.

Цитаты дня .

Роман Ротенберг: «У сборной Бразилии по футболу нет предела совершенству, могут 10 голов забить . СКА и «Северстали» по силам 10-15 шайб забросить друг другу»

Дзюба об уходе из «Спартака»: «Если ты воспитанник, ставший одним из лидеров, ты вправе требовать условий как у лучших игроков. Клуб начинает угрожать, и всплывают версии проплаченных журналистов»

Гандболист Калараш о словах Бойковой про «тупых спортсменов»: «Я знаю четыре или пять языков. Являюсь ли я тупым или это опровержение тезиса?»

Черданцев о Metallica в списке «запрещенных» артистов в РФ: «Фэйк, слушаем дальше»

Карпин о «Ростове»: «В начале сезона я говорил, что нужно набрать 33 очка и не вылететь. Вы улыбались . Я знаю команду, задача именно такая, а не бороться за тройку»

«#####» . Фигурист Лутфуллин отреагировал на проигрыш 0,17 балла первому месту на Мемориале Панина