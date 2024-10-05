«Реал» – «Вильярреал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Реал» примет «Вильярреал» в 9-м туре Ла Лиги.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 2».

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги