Россия и Сирия согласовали дату игры – 19 ноября. Обсуждается место
В Сирийской ассоциации футбола рассказали о дате проведения матча с Россией.
«Мы ведем активные переговоры с РФС насчет товарищеского матча наших сборных в ноябре. Мы находимся на финальной стадии и уже согласовали дату матча – 19 ноября.
Идут переговоры по месту проведения игры, Сирия может сыграть в России. Мы близки к тому, чтобы этот матч в ноябре состоялся, но никакие официальные документы пока не подписаны», – сказал директор по коммуникациям Эмад Амири.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
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