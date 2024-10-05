«Ахмат» – единственный клуб без побед в РПЛ. Команда Ташуева идет последней в лиге

«Ахмат» не выиграл ни одного матча в сезоне Мир РПЛ.

Сегодня команда Сергея Ташуева уступила «Рубину» в 11-м туре чемпионата России – 0:2.

«Ахмат» остается единственным клубом, не одержавшим ни одной победы в текущем розыгрыше РПЛ. В 11 матчах он потерпел 5 поражений и 6 раз сыграл вничью.

Грозненская команда занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата она встретится с «Факелом».