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«Ахмат» – единственный клуб без побед в РПЛ. Команда Ташуева идет последней в лиге

«Ахмат» не выиграл ни одного матча в сезоне Мир РПЛ.

Сегодня команда Сергея Ташуева уступила «Рубину» в 11-м туре чемпионата России – 0:2.

«Ахмат» остается единственным клубом, не одержавшим ни одной победы в текущем розыгрыше РПЛ. В 11 матчах он потерпел 5 поражений и 6 раз сыграл вничью.

Грозненская команда занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата она встретится с «Факелом». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
logoСергей Ташуев
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