Форвард «Сан-Хосе» Гущин набрал 5 (0+5) очков в выставочном матче с «Вегасом». У него 9 баллов в 4 играх на предсезонке НХЛ
Форвард «Сан-Хосе» Даниил Гущин набрал 5 (0+5) очков в матче предсезонки НХЛ.
22-летний россиянин 5 раз ассистировал партнерам в выставочном матче с «Вегасом» (6:5).
«Шаркс» уступали со счетом 3:5 к 57-й минуте, но затем забросили три шайбы подряд.
Гущин (18:44, 3:21 – в большинстве, «+3») также отметился 3 бросками в створ (еще 4 прошли мимо) и 1 силовым приемом.
Автором одной из шайб с его передачи стал еще один россиянин – Клим Костин (14:20, 2:38 – в большинстве, 2 хита, 4 минуты штрафа).
Всего в активе Даниила стало 9 (1+8) баллов в 4 играх на предсезонке НХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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