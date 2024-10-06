Форвард «Сан-Хосе» Гущин набрал 5 (0+5) очков в выставочном матче с «Вегасом». У него 9 баллов в 4 играх на предсезонке НХЛ

Форвард «Сан-Хосе» Даниил Гущин набрал 5 (0+5) очков в матче предсезонки НХЛ.

22-летний россиянин 5 раз ассистировал партнерам в выставочном матче с «Вегасом » (6:5).

«Шаркс» уступали со счетом 3:5 к 57-й минуте, но затем забросили три шайбы подряд.

Гущин (18:44, 3:21 – в большинстве, «+3») также отметился 3 бросками в створ (еще 4 прошли мимо) и 1 силовым приемом.

Автором одной из шайб с его передачи стал еще один россиянин – Клим Костин (14:20, 2:38 – в большинстве, 2 хита, 4 минуты штрафа).

Всего в активе Даниила стало 9 (1+8) баллов в 4 играх на предсезонке НХЛ.