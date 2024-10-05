Тюрам сделал хет-трик в игре «Интера» с «Торино» и делит с Ретеги 1-е место в списке бомбардиров Серии А
В Серии А второй хет-трик за день – в исполнении Маркуса Тюрама.
Нападающий «Интера» забил «Торино» на 25-й, 35-й и 60-й минутах матча 7-го тура.
Теперь на счету француза 7 мячей в 7 играх текущего чемпионата Италии. Он сравнялся с Матео Ретеги из «Аталанты», тоже забившего сегодня три гола.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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