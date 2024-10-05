Косторная и Куница стали тренерами в школе Плющенко

Евгений Плющенко объявил о наборе спортсменов в группу Косторной и Куницы.

Алена Косторная и Георгий Куница будут работать со взрослыми любителями, а также со спортивной группой. Ранее Косторная сообщила, что перенесла пневмонию и пропустит значительную часть сезона из-за восстановления.