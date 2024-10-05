Косторная и Куница стали тренерами в школе Плющенко
Евгений Плющенко объявил о наборе спортсменов в группу Косторной и Куницы.
Алена Косторная и Георгий Куница будут работать со взрослыми любителями, а также со спортивной группой.
Ранее Косторная сообщила, что перенесла пневмонию и пропустит значительную часть сезона из-за восстановления.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Евгения Плющенко
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