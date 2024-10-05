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Косторная и Куница стали тренерами в школе Плющенко

Евгений Плющенко объявил о наборе спортсменов в группу Косторной и Куницы.

Алена Косторная и Георгий Куница будут работать со взрослыми любителями, а также со спортивной группой. 

Ранее Косторная сообщила, что перенесла пневмонию и пропустит значительную часть сезона из-за восстановления. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Евгения Плющенко
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