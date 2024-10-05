Роналду забил 905-й гол в карьере – «Аль-Орубе» с пенальти. У португальца 10 мячей в 11 матчах сезона за «Аль-Наср» и сборную

Криштиану Роналду забил 905-й гол в карьере.

Нападающий «Аль-Насра » реализовал пенальти в матче с «Аль-Орубой» в 6-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:0, первый тайм).

В текущем сезоне 39-летний футболист провел 11 матчей за клуб и сборную Португалии во всех турнирах, отличившись 10 забитыми мячами. Подробную статистику Роналду можно найти здесь .