Роналду забил 905-й гол в карьере – «Аль-Орубе» с пенальти. У португальца 10 мячей в 11 матчах сезона за «Аль-Наср» и сборную
Криштиану Роналду забил 905-й гол в карьере.
Нападающий «Аль-Насра» реализовал пенальти в матче с «Аль-Орубой» в 6-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:0, первый тайм).
В текущем сезоне 39-летний футболист провел 11 матчей за клуб и сборную Португалии во всех турнирах, отличившись 10 забитыми мячами. Подробную статистику Роналду можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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