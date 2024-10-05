НБА.Предсезонные матчи. «Клипперс» встретятся с «Голден Стэйт»
Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА состоится одна встреча.
«Клипперс» сыграют с «Голден Стэйт» на Гавайских островах.
Предсезонные матчи
Гонолулу, Гавайи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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