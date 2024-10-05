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НБА.Предсезонные матчи. «Клипперс» встретятся с «Голден Стэйт»

Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА состоится одна встреча.

«Клипперс» сыграют с «Голден Стэйт» на Гавайских островах.

НБА

Предсезонные матчи

Гонолулу, Гавайи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
предсезонные матчи
logoГолден Стэйт
logoКлипперс
logoНБА
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