«Акрон» – «Пари НН». Онлайн-трансляция начнется в 14:00

«Акрон» примет «Пари НН» в 11-м туре Мир РПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

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