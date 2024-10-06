Форвард «Вегаса» Дорофеев набрал 3+1 в выставочном матче с «Сан-Хосе». У него 6 очков в 4 играх на предсезонке НХЛ

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев набрал 3+1 в выставочном матче с «Сан-Хосе».

23-летний россиянин сделал хет-трик и отметился голевой передачей в игре с «Шаркс» (5:6) на предсезонке НХЛ .

Всего у нападающего «Голден Найтс» стало 6 (4+2) баллов в 4 играх предсезонки.

Сегодня Дорофеев (12:02, «+1») отметился 4 бросками в створ.