Форвард «Вегаса» Дорофеев набрал 3+1 в выставочном матче с «Сан-Хосе». У него 6 очков в 4 играх на предсезонке НХЛ
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев набрал 3+1 в выставочном матче с «Сан-Хосе».
23-летний россиянин сделал хет-трик и отметился голевой передачей в игре с «Шаркс» (5:6) на предсезонке НХЛ.
Всего у нападающего «Голден Найтс» стало 6 (4+2) баллов в 4 играх предсезонки.
Сегодня Дорофеев (12:02, «+1») отметился 4 бросками в створ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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