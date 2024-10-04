Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Комо», «Интер» сыграет в субботу, «Ювентус», «Милан» и «Рома» проведут матчи в воскресенье
В Серии А пройдут матчи 7-го тура.
В пятницу «Наполи» дома сыграет с «Комо».
В субботу «Аталанта» встретится с «Дженоа», «Интер» будет противостоять «Торино».
В воскресенье «Ювентус» примет «Кальяри», «Рома» на выезде сыграет с «Монцей», «Милан» проведет матч с «Фиорентиной».
7-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
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