Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Комо», «Интер» сыграет в субботу, «Ювентус», «Милан» и «Рома» проведут матчи в воскресенье

В Серии А пройдут матчи 7-го тура.

В пятницу «Наполи » дома сыграет с «Комо».

В субботу «Аталанта » встретится с «Дженоа», «Интер » будет противостоять «Торино».

В воскресенье «Ювентус » примет «Кальяри», «Рома » на выезде сыграет с «Монцей», «Милан » проведет матч с «Фиорентиной».

Чемпионат Италии

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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