Россия и Сирия могут сыграть в Москве в ноябре. Переговоры на финальной стадии
Сборная России может сыграть с Сирией в ноябре.
По данным Sport24, между федерациям идут переговоры, находящиеся на финальной стадии. Обсуждается вариант проведения матча в Москве.
Ранее сообщалось, что Пакистан не сможет сыграть с Россией в октябре, поэтому предложил провести товарищескую встречу в ноябре.
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