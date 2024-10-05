Россия и Сирия могут сыграть в Москве в ноябре. Переговоры на финальной стадии

Сборная России может сыграть с Сирией в ноябре.

По данным Sport24, между федерациям идут переговоры, находящиеся на финальной стадии. Обсуждается вариант проведения матча в Москве.

Ранее сообщалось , что Пакистан не сможет сыграть с Россией в октябре, поэтому предложил провести товарищескую встречу в ноябре.