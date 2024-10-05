Карпин о сборной России в октябре: «Тоже не знаем, чем займемся на сборах»

Тренеры сборной России не знают, чем команда будет заниматься в октябре.

Футболисты национальной команды соберутся на учебно-тренировочной базе в Новогорске по окончании тура МИР РПЛ . РФС еще не нашел соперников для сборной.

«Мы тоже не знаем, чем займемся на сборах», – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

«Пока не знаю, чем будем заниматься в сборной. Но собираюсь ехать в национальную команду. Все, что касается сборной России, меня не смущает. Я не слышал историю о возможном матче сборной России со сборной Медиалиги», – заявил ассистент главного тренера команды Виктор Онопко .