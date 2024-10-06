Перейра трижды защитил титул за 175 дней. Это рекорд UFC
Алекс Перейра трижды защитил чемпионский титул менее, чем за полгода.
Для этого Перейре понадобилось 175 дней.
13 апреля Алекс нокаутировал Джамала Хилла, 29 июня – Иржи Прохазку, а сегодня – Халила Раунтри.
Перейра – после победы над Раунтри: «Во втором раунде я понял, что Халил уже не такой прыткий. Планирую защищать пояс и дальше»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
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