«Байер» – «Хольштайн Киль». Онлайн-трансляция начнется в 16:30

«Байер» примет «Хольштайн Киль» в 6-м туре Бундеслиги.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 3».

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