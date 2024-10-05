У «Ман Сити» нет поражений в 11 матчах сезона – 8 побед, 3 ничьих
«Манчестер Сити» продлил серию матчей без поражений.
Команда Пепа Гвардиолы обыграла «Фулхэм» со счетом 3:2 в 7-м туре АПЛ.
«Горожане» не потерпели ни одного поражения в этом сезоне – на их счету 8 побед (одна – в серии пенальти) и 3 ничьих во всех турнирах.
20 октября «Манчестер Сити» встретится с «Вулверхэмптоном».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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