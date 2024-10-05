У «Ман Сити» нет поражений в 11 матчах сезона – 8 побед, 3 ничьих

«Манчестер Сити» продлил серию матчей без поражений.

Команда Пепа Гвардиолы обыграла «Фулхэм » со счетом 3:2 в 7-м туре АПЛ .

«Горожане» не потерпели ни одного поражения в этом сезоне – на их счету 8 побед (одна – в серии пенальти) и 3 ничьих во всех турнирах.

20 октября «Манчестер Сити » встретится с «Вулверхэмптоном».