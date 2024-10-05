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Батраков, Головин, Тюкавин, Пиняев, Мусаев – в окончательном составе сборной России на октябрьский сбор

Сборная России огласила заявку на октябрьский сбор.

В состав команды Валерия Карпина вызваны 28 футболистов. 

Вратари: Андрей Лунев («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Илья Лантратов («Локомотив»). 

Защитники: Юрий Горшков («Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев (ЦСКА),  Александр Сильянов, Илья Самошников (оба – «Локомотив»), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак»), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат»).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Пруцев («Спартак»), Даниил Фомин («Динамо»), Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РФС
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logoАлександр Головин
logoДаниил Фомин
logoДмитрий Воробьев
logoАндрей Мостовой
logoЕвгений Латышонок
logoАлександр Максименко
logoИгорь Дивеев
logoАрсен Адамов
logoМаксим Осипенко
logoИван Обляков
logoДанил Глебов
logoИлья Самошников
logoСергей Бабкин
logoДаниил Хлусевич
logoЛечи Садулаев
logoЮрий Горшков
logoДанил Пруцев
logoАлександр Сильянов
logoСергей Пиняев
logoДинамо Махачкала
logoРуслан Литвинов
logoТамерлан Мусаев
logoКонстантин Тюкавин
logoАртем Карпукас
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