«Реал» не проигрывает в Ла Лиге 41 матч. Рекорд у «Барселоны» – 43 игры
«Реал» близок к повторению рекорда «Барселоны» в Ла Лиге.
Команда Карло Анчелотти обыграла «Вильярреал» (2:0) в 9-м туре. Она не уступает в чемпионате Испании с 24 сентября 2023 года.
Серия мадридцев без поражений достигла 41 игры. «Блауграна» не проигрывала 43 матча в период с 2017 по 2018 год.
Далее «Реал» встретится с «Сельтой» (в гостях), «Барселоной» (дома) и «Валенсией» (в гостях).
Опубликовал: Александр Суряев
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