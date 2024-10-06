«Реал» не проигрывает в Ла Лиге 41 матч. Рекорд у «Барселоны» – 43 игры

«Реал» близок к повторению рекорда «Барселоны» в Ла Лиге.

Команда Карло Анчелотти обыграла «Вильярреал » (2:0) в 9-м туре. Она не уступает в чемпионате Испании с 24 сентября 2023 года.

Серия мадридцев без поражений достигла 41 игры. «Блауграна» не проигрывала 43 матча в период с 2017 по 2018 год.

Далее «Реал » встретится с «Сельтой» (в гостях), «Барселоной» (дома) и «Валенсией» (в гостях).