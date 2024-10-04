Чемпионат Испании. «Валенсия» против «Леганеса», «Реал» сыграет в субботу, «Барселона» и «Атлетико» проведут матчи в воскресенье

«Леганес» примет «Валенсию» в 9-м туре Ла Лиги.

В субботу «Реал» на своем поле сыграет с «Вильярреалом ».

В воскресенье «Барселона » проведет встречу на выезде с «Алавесом », «Реал Сосьедад » Арсена Захаряна примет «Атлетико ».

Чемпионат Испании

9-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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