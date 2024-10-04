Чемпионат Испании. «Валенсия» против «Леганеса», «Реал» сыграет в субботу, «Барселона» и «Атлетико» проведут матчи в воскресенье
«Леганес» примет «Валенсию» в 9-м туре Ла Лиги.
В субботу «Реал» на своем поле сыграет с «Вильярреалом».
В воскресенье «Барселона» проведет встречу на выезде с «Алавесом», «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна примет «Атлетико».
9-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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