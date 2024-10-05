Гандболист Калараш о словах Бойковой про «тупых спортсменов»: «Я знаю четыре или пять языков. Являюсь ли я тупым или это опровержение тезиса?»

Гандболист Калараш отреагировал на слова Александры Бойковой о «тупых спортсменах».

— Мысли о том, что после спорта, посещают?

— Глобально не задумывался, но мысли приходят. Наверное, хочется остаться около гандбола — тренером, директором клуба. Потому что признаю: идея «что, если не гандбол?» сидит в голове. Но кто знает, как повернется? Может, ресторан открою.

В общем-то, есть желание и продолжить династию, детей у нас пока нет. На мне лежит в некотором роде ответственность, фамилию надо продвигать дальше. Но пусть ребенок занимается чем хочет, конечно.

— Насчет перестройки в другую стезю — вспомнились слова нашей фигуристки Александры Бойковой, что она знает достаточно много тупых спортсменов и им вообще легче выступать. Легкоатлет Сергей Шубенков с ней согласился, хоть и со смехом. Стереотип же правда есть. Ты с ним согласен?

— Пусть так считает, я ее не считаю тупой, как и не считаю в принципе всех спортсменов тупыми. Каждый, как говорится, умен в меру своих возможностей. Неправильно грести всех под одну гребенку.

Наверное, некоторые спортсмены лучше умеют отстраняться от мыслей и фокусироваться на матче или прокате. Но нечестно и неправильно называть большое число спортсменов тупыми, это слишком громкое заявление.

Ну вот я знаю четыре или пять языков. Являюсь ли я тупым или это опровержение тезиса? Не знаю. Годы идут — и ты можешь дотренироваться до конца своих лет, не побывав за рубежом, — сказал Глеб Калараш.

Бойкова рассказала о знакомых «тупых спортсменах» – пришлось оправдываться