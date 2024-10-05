«Арсенал» выиграл 4 матча подряд. У команды Артеты 7 побед и 3 ничьих с начала сезона

«Арсенал» выиграл четвертый матч подряд.

Команда Микеля Артеты сегодня обыграла «Саутгемптон » в 7-м туре АПЛ – 3:1. Ранее она победила «Болтон» (5:1) в Кубке лиги, «Лестер» (4:2) в чемпионате и «ПСЖ» (2:0) в Лиге чемпионов.

Всего в этом сезоне у «канониров» 7 побед и 3 ничьих. 19 октября «Арсенал » выступит в гостях у «Борнмута».