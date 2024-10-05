«Арсенал» выиграл 4 матча подряд. У команды Артеты 7 побед и 3 ничьих с начала сезона
«Арсенал» выиграл четвертый матч подряд.
Команда Микеля Артеты сегодня обыграла «Саутгемптон» в 7-м туре АПЛ – 3:1. Ранее она победила «Болтон» (5:1) в Кубке лиги, «Лестер» (4:2) в чемпионате и «ПСЖ» (2:0) в Лиге чемпионов.
Всего в этом сезоне у «канониров» 7 побед и 3 ничьих. 19 октября «Арсенал» выступит в гостях у «Борнмута».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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