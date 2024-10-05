«Пари НН» уволил Илича. У команды 1 победа за 11 последних матчей

Саша Илич отправлен в отставку с поста главного тренера «Пари НН».

Об этом сообщил генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик‑Гусейнов.

В субботу «Пари НН » сыграл вничью с «Акроном» (2:2) в матче 11‑го тура Мир РПЛ.

«Саша Илич решением совета директоров отправлен в отставку», – сказал Мелик‑Гусейнов.

«Пари НН» с 11 очками занимает 11‑е место в таблице РПЛ . У команды лишь 1 победа за 11 последних матчей.

Серб тренировал клуб с мая. В 22 матчах при нем «Пари НН» потерпел 14 поражений и по 4 раза победил и сыграл вничью.