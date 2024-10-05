«Пари НН» уволил Илича. У команды 1 победа за 11 последних матчей
Саша Илич отправлен в отставку с поста главного тренера «Пари НН».
Об этом сообщил генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик‑Гусейнов.
В субботу «Пари НН» сыграл вничью с «Акроном» (2:2) в матче 11‑го тура Мир РПЛ.
«Саша Илич решением совета директоров отправлен в отставку», – сказал Мелик‑Гусейнов.
«Пари НН» с 11 очками занимает 11‑е место в таблице РПЛ. У команды лишь 1 победа за 11 последних матчей.
Серб тренировал клуб с мая. В 22 матчах при нем «Пари НН» потерпел 14 поражений и по 4 раза победил и сыграл вничью.
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости