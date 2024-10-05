ЦСКА проиграл «Трактору» 0:4 после 0:7 от «Металлурга». У команды Воробьева 3 поражения в 4 матчах
ЦСКА проиграл «Трактору» (0:4) после поражения от «Металлурга» (0:7).
Команда под руководством Ильи Воробьева уступила челябинскому клубу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Ранее ЦСКА разгромно проиграл «Металлургу» со счетом 0:7, пропустив 6 шайб во втором периоде.
В четырех последних матчах КХЛ армейцы одержали лишь одну победу – над московским «Динамо» в серии буллитов (4:3 Б).
ЦСКА занимает 4-е место в таблице Западной конференции, набрав 15 очков в 13 матчах сезона КХЛ.
8 октября армейцы сыграют с «Салаватом» на домашней арене.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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