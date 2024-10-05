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«Спартак» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

«Спартак» примет «Ростов» в 11-м туре Мир РПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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