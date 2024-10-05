Роман Ротенберг: «У сборной Бразилии по футболу нет предела совершенству, могут 10 голов забить. СКА и «Северстали» по силам 10-15 шайб забросить друг другу»
Роман Ротенберг высказался о стремлении СКА к более результативной игре.
Петербургский клуб уступил «Северстали» (3:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Когда следующий матч с «Северсталью»? Зимой? Постараемся сыграть лучше. Нет предела совершенству.
У сборной Бразилии по футболу нет предела для совершенства, они могут забить 10 голов, главное – не пропускать.
Обе команды будут к этому стремиться, мы можем забить 10-15 голов друг другу, это все понимают», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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