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Митрофанов о сборной в октябре: «Команда соберется в Новогорске. Мы разочарованы поведением Федерации Пакистана. Если матча не будет, то будут активности в рамках сбора»

Максим Митрофанов заявил, что октябрьский сбор команды России состоится.

Будут ли сбор и матчи?

– Мы проведем сбор. Окно ФИФА начинается 7 октября, команда соберется на базе в Новогорске.

Что касается появившейся информации о возможном матче с командой Пакистана. РФС 11 июня направил письмо в Федерацию футбола Пакистана с предложением о проведении товарищеского матча между нашими странами в сентябре, октябре или ноябре 2024 года во время окон ФИФА.

Федерация футбола Пакистана 23 июля направила в РФС подтверждение о заинтересованности сыграть товарищеский матч. 5 августа РФС и PFF провели рабочую встречу, на которой зафиксировали потенциальную дату матча – 11 октября в России – и условия его проведения.

11 сентября РФС получил письмо от гостевой команды с необходимыми условиями размещения во время октябрьского сбора. РФС дал гарантии обеспечения всех запрашиваемых условий. Однако 17 сентября PFF уведомила РФС о невозможности сыграть матч в октябре. В качестве причины указывалось отсутствие согласования от правительства Пакистана, так как оно должно быть подано не позднее чем за четыре недели до даты поездки.

РФС продолжает убеждать коллег провести матч в ранее согласованную дату, но мы крайне разочарованы непоследовательным поведением Федерации футбола Пакистана.

Если вам все‑таки не удастся достичь договоренностей с Пакистаном?

– Мы понимаем, что чем меньше остается времени до матча, тем меньше шансов, что он состоится. Но сборная России – это больше чем просто команда. Ее игроки пример и образец для подражания для тысяч детей и болельщиков. Поэтому вне зависимости от ситуации, когда у нас есть возможность, команда должна собираться и проводить мероприятия для болельщиков. Это мы и сделаем.

Пакистан утверждает, что хочет сыграть с Россией в ноябре.

– Матч в ноябре с Пакистаном для нас невозможен в силу наличия договоренностей с другими сборными, которые имеются у нас с июля. Возможно, сыграем с ними позже, если это не произойдет в октябре и нам нужен будет соперник.

Может ли быть альтернативный соперник? Например, команда РПЛ.

– Это возможно, если сборная ведет подготовку к конкретным играм, чтобы проверить игроков, отработать тренерские мысли. Но в текущей нашей конфигурации, совместно с тренерским штабом, мы приняли решение, что это нецелесообразно. Говорю о профессиональных клубах.

Это могут быть какие‑то мастер‑классы с детьми?

– Например. Но сейчас мы ведем работу с федерацией футбола Пакистана, правительством Пакистана относительно их выезда. Если матча не будет, то будут активности в рамках сбора. Дедлайн по этому матчу, увы, истек уже 17 сентября и нас ошарашили, когда уже все было забронировано и организованно. У нас все готово для проведения, если мы в понедельник‑вторник будем понимать, что они не могут прилететь, то будем заменять уже, – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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