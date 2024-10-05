Глава федерации Танзании о матче с Россией: «В октябре невозможно. Посмотрим, что можно сделать в ноябре или в следующих паузах»
Глава федерации футбола Танзании оценил вероятность товарищеского матча с Россией.
«Мы общаемся с Россией, как и с другими странами, но в этом месяце товарищеская игра невозможна. У нас запланированы две игры квалификации Кубка Африки с Конго. В этом году наш матч маловероятен, но мы посмотрим, что можно сделать в ноябре или в следующих паузах на матчи сборных.
В Африке есть проблемы с логистикой, но как только у нас будет достаточно времени в окнах ФИФА, мы можем попробовать организовать этот матч. Мы не против игры с Россией, и в будущем такой матч возможен», — сказал Уоллес Кария.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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