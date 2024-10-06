Карвахаль в слезах покинул поле на носилках, травмировав колено в борьбе с Пино на 93-й минуте игры с «Вильярреалом». Защитник «Реала» кричал от боли

Даниэль Карвахаль получил травму в добавленное к матчу с «Вильярреалом» время.

На 93-й минуте защитник «Реала », пытаясь выбить мяч в борьбе с Йереми Пино , нанес тому сзади удар в область паха и сразу упал на газон с громким криком, схватившись за правое колено.

32-летний испанец заплакал. Он смог покинуть поле только на носилках.

В этом сезоне Карвахаль принял участие в 8 матчах Ла Лиги и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: кадры из трансляции «Матч! Футбол 2»