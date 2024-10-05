«Спартак» после ошибки Одоевского забил «Ростову». Глебов не успел выбить мяч после паса вратаря и попал в Умярова

«Спартак» забил «Ростову» в результате ошибки вратаря.

На 28-й минуте голкипер Даниил Одоевский сделал передачу в сторону приближающегося к нему Данила Глебова . Полузащитник не успел оторваться от Наиля Умярова и, выбивая мяч, попал в ногу хавбеку «Спартака ». После этого мяч влетел в пустые ворота.

Красно-белые повели в счете – 1:0.

«Спартак» – «Ростов». 2:0 – Шамар забил, Умяров воспользовался ошибкой Одоевского! Онлайн-трансляция