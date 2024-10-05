  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» после ошибки Одоевского забил «Ростову». Глебов не успел выбить мяч после паса вратаря и попал в Умярова
11

«Спартак» после ошибки Одоевского забил «Ростову». Глебов не успел выбить мяч после паса вратаря и попал в Умярова

«Спартак» забил «Ростову» в результате ошибки вратаря.

На 28-й минуте голкипер Даниил Одоевский сделал передачу в сторону приближающегося к нему Данила Глебова. Полузащитник не успел оторваться от Наиля Умярова и, выбивая мяч, попал в ногу хавбеку «Спартака». После этого мяч влетел в пустые ворота.

Красно-белые повели в счете – 1:0.

«Спартак» – «Ростов». 2:0 – Шамар забил, Умяров воспользовался ошибкой Одоевского! Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoСпартак
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoДанил Глебов
logoНаиль Умяров
logoДаниил Одоевский
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» громит «Ростов» – 3:0! Шамар сделал дубль, Умяров воспользовался ошибкой Одоевского. Онлайн-трансляция
1009 минут назадLive
Чемпионат России. «Спартак» против «Ростова», «Зенит» победил «Оренбург», «Динамо» сыграет с ЦСКА в воскресенье
68559 минут назадLive
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Какой клуб зарабатывает больше всех в мире? Тест про футбол и деньги
3 октября, 19:00Спецпроект
«Спартак» громит «Ростов» – 3:0! Шамар сделал дубль, Умяров воспользовался ошибкой Одоевского. Онлайн-трансляция
1009 минут назадLive
Батраков, Головин, Тюкавин, Пиняев, Мусаев – в окончательном составе сборной России на октябрьский сбор
1519 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» примет «Вильярреал», «Сельта» в гостях у «Лас-Пальмаса»
1828 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Байер» и «Хольштайн» сыграли вничью, «Боруссия» Дортмунд уступила «Униону», «Санкт-Паули» – «Майнц»
2028 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Арсенал» обыграл «Саутгемптон», «Ман Сити» одолел «Фулхэм», «Ливерпуль» победил «Кристал Пэлас», «Брентфорд» и «Вулвс» забили 8 голов на двоих
32829 минут назадLive
Семак про 1:0 с «Оренбургом»: «Зенит» играл недостаточно быстро в 1-м тайме, во 2-м лучше, но не хватало еще одного гола, чтобы было меньше нервов. Москвичев провел прекрасный матч»
1535 минут назад
«Ман Сити» не проигрывает дома 50 матчей подряд – 41 победа, 9 ничьих
539 минут назад
Ерохин о пенальти в пользу «Зенита»: «Если бы меня не подтолкнули, я бил бы по воротам. Лишение возможности пробить на фол тянуло, думаю»
1545 минут назад
Москвичев сделал 10 сэйвов в матче с «Зенитом» – больше всех в сезоне РПЛ. «Зенит» пробил по воротам «Оренбурга» 33 раза – рекорд лиги с 2022-го
1551 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Ренна», «Лилль» против «Тулузы»
849 секунд назадLive
«Нам спорт в стране запретить, если никто не хочет с нами играть? Сборная России нужна так или иначе». Губерниев о национальной команде
7 минут назад
Валерий Овчинников про увольнение Деограсии и Илича: «Наконец-то кто-то протрезвел и понял, что сейчас могут работать российские тренеры. Слышал, Мостовой хочет возглавить «Оренбург»
210 минут назад
«Рубин» – «Ахмат». 1:0 – Рожков забил в конце 1-го тайма. Онлайн-трансляция
413 минут назадLive
Митрофанов о сборной в октябре: «Команда соберется в Новогорске. Мы разочарованы поведением Федерации Пакистана. Если матча не будет, то будут активности в рамках сбора»
215 минут назад
Илич об увольнении из «Пари НН»: «Я ничего не знал до игры с «Акроном», после матча мне сказали, что я больше не тренер. Доволен тем, что мы сделали с командой»
331 минуту назад
Слот считает, что Алиссон пропустит несколько недель: «Он лучший вратарь мира, это удар для «Ливерпуля»
248 минут назад
У Соболева нет голов в 5 матчах сезона РПЛ. Форвард провел 4 игры за «Зенит» и одну за «Спартак»
1157 минут назад
«Арсенал» обыграл «Саутгемптон» – 3:1. Сака забил и сделал два ассиста
23сегодня, 15:57
Первая лига. «Урал» принимает «Торпедо», «Арсенал» в гостях у «Родины», «Уфа» и СКА сыграли 3:3
5сегодня, 13:00Live