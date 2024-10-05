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  • Дзюба об уходе из «Спартака»: «Если ты воспитанник, ставший одним из лидеров, ты вправе требовать условий как у лучших игроков. Клуб начинает угрожать, и всплывают версии проплаченных журналистов»
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Дзюба об уходе из «Спартака»: «Если ты воспитанник, ставший одним из лидеров, ты вправе требовать условий как у лучших игроков. Клуб начинает угрожать, и всплывают версии проплаченных журналистов»

Артем Дзюба объяснил, почему покинул «Спартак» в 2015 году.

«Я конфликтовал с клубом из-за денег? Нет, это так пресса выставила. У любого футболиста есть статус, который оценивается в зарплате. И каждый знает, какая зарплата у других. 

Если ты воспитанник клуба, который прошел всю историю, в какой-то момент стал одним из лидеров, ты вправе требовать таких же условий, как у лучших игроков команды.

Как только клуб начинает тебе выкручивать руки, угрожать, всплывают всякие версии проплаченных журналистов, – заявил Дзюба в шоу «Натальная карта».

Артем выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год, дважды уходя в аренды – в «Томь» и «Ростов». Затем он стал игроком «Зенита».

Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
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