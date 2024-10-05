Гончаренко – главный кандидат на пост тренера «Пари НН», но окончательное решение пока не принято («Матч ТВ») 

Виктор Гончаренко может возглавить «Пари НН».

По данным «Матч ТВ », Гончаренко – основной кандидат на пост главного тренера «Пари НН», однако окончательное решение по его назначению пока не принято.

В субботу «Пари НН » в 11‑го тура Мир РПЛ сыграл вничью с «Акроном» (2:2). После игры генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что главный тренер Саша Илич отправлен в отставку.