Гончаренко – главный кандидат на пост тренера «Пари НН», но окончательное решение пока не принято («Матч ТВ»)
Виктор Гончаренко может возглавить «Пари НН».
По данным «Матч ТВ», Гончаренко – основной кандидат на пост главного тренера «Пари НН», однако окончательное решение по его назначению пока не принято.
В субботу «Пари НН» в 11‑го тура Мир РПЛ сыграл вничью с «Акроном» (2:2). После игры генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что главный тренер Саша Илич отправлен в отставку.
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